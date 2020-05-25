Дело "Сети"*: гласность через Facebook

Заседания по уголовному делу анархистов Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова теперь будут проходить без слушателей и прессы. Следить за ходом процесса суд предложил с помощью трансляций в Facebook, которые через смартфон вела защитница Филинкова Евгения Кулакова. 25 мая стороны успели заслушать показания экспертов, исследовавших документы, которые сторона обвинения считает программными для "организации "Сеть".

фото: Rupression

Коронавирус не помеха

В Петербурге с зимы не было заседаний по делу "Сети", фигурантов которого обвиняют в участии в террористическом сообществе (ст. 205.4 УК РФ) за их совместные встречи с ранее осужденным по той же статье пензенскими анархистами. 28 февраля рассмотрение отложили на месяц, а затем, из-за эпидемии COVID-19 еще на два. Изначально перенос понадобился, во-первых, для вызова свидетелей-экспертов: лингвистов и психологов, сделавших заключения по текстовым материалам дела. Во-вторых, для переноса рассмотрения в более просторный зал 1-го Западного окружного военного суда (ЗОВС). Ранее заседания проходили в 224-м в гарнизонном военном суде, и места там на всех желающих слушателей постоянно не хватало. Петербургское дело рассматривает тройка московских судей 2-го Западного окружного военного суда, городские суды для них только предоставляют помещения.

Хотя процесс и переехал под новую крышу, слушателей все равно не пустили наблюдать за ним. На сей раз из-за коронавируса. Изначально адвокатам было объявлено, что пройти могут все желающие при условии, если они будут в масках и перчатках, затем - что пустят только десять человек. Но накануне вечером объединенная пресс-служба судов Петербурга объявила, что доступ на заседание будет закрыт для всех журналистов и слушателей. Тем не менее и тех, и других у здания суда собралось в общей сложности человек сорок. Среди пришедших были родители обвиняемого Юлия Бояршинова.

- Я слышал, что на заседание обещали никого не пускать, но была надежда, - рассказал корреспонденту ЗАКС.Ру отец анархиста Николай Бояршинов. - Да и что я должен дома сидеть?

фото: Сергей Еремеев

Первые слушатели были у здания суда в 11 утра. Обоих арестантов к этому времени уже доставили. Хотя здание 1-го Западный окружной военный суд находится в 1,5 километрах от СИЗО № 3, в котором содержат обвиняемых, их, как позже сообщили защитники, привезли примерно в девять утра, за пять часов до начала процесса. Адвокаты, один за другим, появились у здания суда ближе к двум.

- Мы будем сразу ходатайствовать об отложении судебного разбирательства для того, чтобы суд учел нашу позицию. Заседание должно проходить в присутствии слушателей и СМИ, - сообщил журналистам адвокат Филинкова Виталий Черкасов.

Подошедший чуть позже защитник Бояршинова Алексей Царев поддержал эту позицию. Он заявил, что суд сам должен быть заинтересован в максимальной открытости, чтобы к нему не возникло лишних вопросов.

Ходатайство об отложении процесса было отклонено. Следом судьи заявили о невозможности организовать видеотрансляцию в качестве компенсации. Однако разрешили общественной защитнице Филинкова Евгении Кулаковой транслировать происходящее на свою страницу в Facebook через личный смартфон.

"Программа" со списком покупок

Происходящее внутри зала суда известно по этому стриму, а также записями представителей стороны защиты в Telegram-канале Rupression.

После рассмотрения ходатайств, участники процесса заслушали показания троих экспертов, участвовавших в психолого-лингвистической экспертизе файлов, найденных, по версии следствия, в компьютерах фигурантов. Исследовались в том числе документ "Положение" (он же - "Свод"), который сторона обвинения считает программой "террористической организации" и файл "Съезд 2017", который может быть текстовым протоколом предполагаемого съезда участников "Сети".

В ходе предыдущих заседаний адвокат Черкасов обращал внимание суда на то, что в документе "Положение" встречаются фрагменты, похожие на чьи-то бытовые интернет-переписки, включающие, например, вопросы "А ты сможешь меня полюбить?" и "В каком городе, по-твоему, я должен жить?", а также список покупок: "салат, мука, помидоры". Некоторые куски текста в файле повторяются, кроме того, нарушена нумерация страниц.

Адвокат Виталий Черкасов (фото Сергея Еремеева)

Психолог Анна Медведева не увидела в этом документе единой линии повествовании и отметила его неоднородное содержание. Она предположила, что отдельные фрагменты текста могли быть чьей-то личной перепиской.

- Данный файл состоит из различных частей, не связанных между собой, не образующих общую тему, общий род, - сообщила психолог суду.

Она согласилась с фразой Черкасова, что "протокол съезда" корректно трактовать как "опросник".

- Выносился какой-то вопрос для обсуждения и представлялись различные ответы по данному вопросу, - прокомментировала содержание файла Медведева.

Ответить на вопрос Черкасова, собирались ли ответы устно, при очной встрече, или письменно, эксперт не смогла. Однако выступившая следом лингвист Наталья Пикалева заявила суду, что документ, вероятно, представляет собой обсуждение будущей живой встречи, запланированной на 2017 год.

Пикалева также подтвердила, что в документе "Положение" отдельные части текста повторяются, кроме того в нем присутствует фрагменты личных переписок.

- На 62 странице [экспертного заключения] указано, что в качестве автора иногда выступает лицо женского пола и приведены конкретные цитаты, - отметила эксперт.

На неоднородность этого текста указала и третий свидетель, лингвист Ольга Раскина. По ее словам, смысловое содержание документа установить не удалось, поскольку не была найдена тема, объединяющая разрозненные фрагменты содержания. Раскина обратила внимание, что в тексте наряду с автоадресацией, когда члены некой группы обращаются к себе самим во множественном числе, встречаются фрагменты бесед пользователей интернета и эпистолярная адресация. "Вероятно, письмо некой девушки", - уточнила лингвист. Она подтвердила и наличие одинаковых фрагментов текста в разных его частях.

- В исследовании мы говорим, что это, вероятно, черновик. Нет информации о том, будет ли этот текст какое-то дальнейшее становление претерпевать. В тексте нет такой информации, он такой, какой он есть, - заявила Раскина.

Гособвинитель Николай Золотухин поинтересовался, было ли эксперту из-за неоднородности текста сложно отвечать на поставленные перед ней вопросы при составлении заключения. Раскина ответила утвердительно.

- Но с точки зрения лингвистики вы его оценили, несмотря на то, что он неоднородный, - заметил обвинитель. - То, что вы увидели, позволяло вам сформулировать выводы. Вы эти выводы и сформулировали. Правильно я вас понимаю?

- У нас как таковых выводов нет по тем вопросам, которые перед нами стояли, - начала отвечать эксперт.

- Извините, что я вас перебью, - продолжил прокурор. - Эксперт, кода получает заключение, если он не может ответить на какой-то вопрос, он пишет, в силу таких-то обстоятельств или по таким-то причинам ответ на данный вопрос невозможен или возможен при выполнении таких-то условий. В данном случае у вас таких ответов нет в заключении, что вы не смогли на что-то ответить в заключении. Правильно я вас понимаю?

- Мы не смогли установить смысловое содержание и поэтому те выводы, которые могли бы быть положительными или отрицательными, у нас отсутствуют.

Допрос свидетелей на этом был завершен. Заседание возобновится во вторник, в 11-00. На четверг запланирован повторный допрос подсудимых. Защитники Филинкова опасаются, что после этого суд захочет перейти к прениям и возможности заявить новые доказательства уже не будет.

*Организация "Сеть" признана террористической и запрещена на территории России

Сергей Еремеев