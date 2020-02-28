Дело «Сети»*: показания из Пензы

Суд по петербургскому делу «Сети» снова ушел на перерыв, на сей раз почти на месяц. На заседании 28 февраля были допрошены последние свидетели обвинения: пензенские фигуранты Илья Шакурский и Максим Иванкин. Оба заявили о вероятных фальсификациях в материалах дела, которые могут усугубить положение обвиняемых из Петербурга.

фото Георгия Маркова

На очередное заседание 2-го Западного окружного военного суда по делу анархистов Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова, обвиняемых в участии в «террористическом сообществе «Сеть» (часть 2 статьи 205.4 УК РФ) пустили всех желающих, однако поместиться в зале нескольким посетителям не удалось. Тем не менее, в отличие от первых февральских заседаний, на этот раз суд явно пошел навстречу слушателям. Списка для журналистов больше не было, вместо кресел для присяжных приставы установили дополнительные скамейки для посетителей, тем, кому мест не хватило, не запрещали слушать процесс стоя.

Главным событием заседания стал допрос в качестве свидетелей Ильи Шакурского и Максима Иванкина, ранее осужденных на 16 и 13 лет соответственно по пензенскому делу «Сети». С участниками петербургского процесса они общались по видеосвязи из пензенского суда.

Поскольку на получении свидетельских показаний осужденных настаивала сторона обвинения, прокурор Николай Золотухин получил право первым задать вопросы. Шакурского и другого пензенца Дмитрия Пчелинцева Приволжский окружной военный суд признал организаторами «террористического сообщества «Сеть». Однако сами они утверждали, что были в ссоре из-за девушки. Обвинитель спросил у Шакурского, какие отношения его связывали с Пчелинцевым. Свидетель сказал, что они были знакомыми, но не друзьями. Он заявил, что ни в каких совместных группах с Пчелинцевым не состоял и насилие в отношении представителей власти с ним не обсуждал. Золотухина интересовало, читал ли Шакурский книги «анархистского содержания».

- Читал самую разную литературу, философскую, политическую, в том числе и анархистскую, - ответил свидетель.

- Читали, - подытожил прокурор.

Адвокат Филинкова Виталий Черкасов спросил у Шакурского, какие носители информации у него изъяли после задержания. Оказалось, что два ноутбука (Lenovo и Toshiba),флеш-карты и неисправный системный блок. По словам Шакурского, ноутбук Lenovo тоже был неработающим – в нем отсутствовал жесткий диск. Черкасов уточнил, действительно ли речь идет о марке Lenovo. Допрашиваемый подтвердил и сообщил, что во время пензенского процесса обсуждались только документы, найденные на Toshiba.

Позже адвокат Филинкова рассказал журналистам о значимости этой информации:

- В материалах нашего дела есть протокол осмотра следователем Токаревым ноутбука Lenovo, который якобы был изъят у свидетеля Шакурского и в нем был обнаружен протокол съезда «Сети». Сегодня вы слышали о том, что в рамках того пензенского уголовного дела у Шакурского было изъято два ноутбука: упомянутый мной Lenovo и второй, Toshiba. Материалами пензенского дела установлено, что ноутбук Lenovo, который у нас фигурирует как источник, на котором обнаружен этот важный для следствия документ, оказывается, был неисправен. Важный документ был обнаружен на ноутбуке Toshiba. То есть до такой степени сотрудники пензенского подразделения [ФСБ]… дипломатично говоря, отвыкли качественно изготавливать процессуальные документы, что в результате процессуальные нарушения видны невооруженным глазом.

Файлы, о которых идет речь, это «Положение» (или «Свод» ), который обвинение считает программным документом и «Съезд». Его следователи и прокуратура считают протоколом междугородней встречи представителей «Сети», состоявшейся в начале 2017 года. Эти и ряд других файлов, касающихся пензенской части дела, ранее обсуждали на заседании Приволжского окружного военного суда в Пензе. В ходе пензенского процесса выяснилось, что некоторые электронные документы, изъятые с ноутбуков Шакурского и осужденного Арама Сагынбаева и приобщенные к материалам дела, редактировались уже после задержания фигурантов. Эксперт по компьютерным технологиям Игорь Михайлов рассказал суду, что изменения вносили на компьютере, где пользователем указан некий shepelev. Никнейм совпадает с фамилией оперативника пензенского управления ФСБ Вячеслава Шепелева, который сопровождал дело «Сети».

«В частности, метаданные файла под названием «Положение» говорят о том, что его создали 17 декабря 2017 года, когда фигуранты «Сети»* находились в следственном изоляторе. С другой стороны, последняя редакция файлов под названием «Восход» и «Съезд (2017)» осуществлялась 10 августа и 10 октября 2017 года, то есть до задержания фигурантов. Однако их создателем и автором последних исправлений указан все тот же shepelev. По версии Игоря Михайлова, такие нестыковки могут быть связаны с тем, что файлы подготавливались и модифицировались на компьютере, где системное время не совпадает с реальным», - писало издание «7x7» в своем репортаже из Пензы.

Документ «Положение», который, по версии обвинения, хранился на ноутбуках Шакурского и Сагынбаева, на компактном компьютере первого найти вообще не удалось, а жесткий диск второго фигуранта к моменту завершения следственных действий и начала судебного процесса в Пензе оказался неисправным. Ознакомиться с его содержанием суду не удалось.

На эти обстоятельства во время своих допросов в рамках петербургского дела указали и Шакурский, и Иванкин. Оба осужденных также заявили суду, что в свое время были вынуждены дать признательные показания под давлением оперативных сотрудников ФСБ. Шакурский рассказал о подброшенном оружии, избиениях в кабинете у Шепелева и пытках электрическим током, Иванкин – об угрозах и прочем психологическом давлении. Он объяснил, что отказался от признательных показаний, только когда дело передали в прокуратуру, потому что опасался физического насилия со стороны оперативника.

Допрошенные сообщили, что не были лично знакомы с петербургскими фигурантами дела. Шакурский уточнил, что неоднократно посещал Петербург и мог пересекаться с ними на совместных мероприятиях, но дружеских связей не поддерживал, а их фамилии узнал только в рамках уголовного дела. Филинков подтвердил, что не знает пензенцев. Бояршинов, еще на предварительном заседании признавший вину, заявил, что Шакурский ему знаком по петербургской «встрече зимой 2017 года». Шакурский на это возразил, что в 2017 году был в Петербурге только в марте и это, по его словам, установил пензенский суд.

Во время допроса Шакурского прокурор Золотухин нашел несоответствия между только что услышанным и двумя допросами пензенца, которые есть в материалах дела, от 31 января и 22 марта 2018 года. С разрешения судьи он зачитал тексты этих документов. Судя по этим материалам, Шакурский два года назад во время следственных действий подробно рассказал, как весной 2015 года по приглашению Пчелинцева впервые попал на тренировку ячейки «5.11», на которой присутствовали еще несколько человек в масках. На последующих тренировках он увидел их лица и узнал позывные: «Рыжий» (прозвище Иванкина), «Близнец» (Андрей Чернов), «Тимофей» (неустановленное лицо, предполагаемый основатель и идеолог сообщества). В протоколах также говорится, что на тренировках высказывались «о необходимости вооруженного захвата власти в стране через организацию терактов». Позже, по предложению Пчелинцева, Шакурский якобы возглавил структурное подразделение «5.11» - группу «Восход» - и принял участие в съезде «Сети» в Петербурге зимой 2017 года.

Шакурский пояснил суду, что он такие показания не давал. По его словам, эти допросы вообще не велись, и подписи свои под протоколами он не ставил.

- На самом деле все, что вы сейчас читали, мне приходилось читать на протяжении всего следствия, которое велось в течение долгого времени. Я знаю, кому текст принадлежит. Этот текст принадлежит следователю Токареву. Главный принцип его работы — копирование показаний, которые он сам же написал. Эти показания – просто копии, которые сунули в один текст, я эти показания не давал. Как берет показания Токарев, нам посчастливилось убедиться в суде, когда мы просматривали видео очной ставки Иванкина Максима и Дмитрия Пчелинцева. И Иванкин, и Пчелинцев говорят одно, а Токарев в протоколе допроса пишет совсем другие вещи. Это приводит к тому, что протоколы, которые создает Токарев, они противоречат не только между собой, но и с действительностью, - заявил Шакурский.

Черкасов, в свою очередь, отметил, что в протоколах двух протоколов, которые якобы были составлены разными сотрудниками, повторяются одни и те же орфографические и пунктуационные ошибки, а также целые фрагменты текста. Адвокат Бояршинова Алексей Царев заметил, что при этом в двух документах указаны разные люди, которые якобы вели протоколы петербургского съезда «Сети»: в допросе от 31 января – «Оля» и «Гена» (прозвище Филинкова), от 22 марта – «Оля» и «Юра» (предполагаемый позывной Бояршинова).

В судебном процессе снова объявили перерыв. Он возобновится 23 марта. Пауза длиной почти месяц понадобилась для вызова в суд экспертов, которые ранее исследовали имеющиеся в материалах дела текстовые документы и аудиозаписи. Содержание под стражей петербургским фигурантам продлили до 11 июня.

*«Сеть» признана террористической организацией, ее деятельность запрещена в РФ

Сергей Еремеев

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