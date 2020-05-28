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15:44

У фигурантки дела "Нового величия" Павликовой заподозрили коронавирус

фото ЗакС политика У фигурантки дела "Нового величия" Павликовой заподозрили коронавирус

Адвокат Максим Пашков сообщил, что у фигурантки дела "Нового величия" Анны Павликовой заподозрили коронавирус, передает "МБХ медиа".

Сегодня должно было состояться заседание суда по делу. Его перенесли на 16 июня.

"Так сообщили, это не значит, что она заражена, просто подозрение. Как она себя чувствует, не знаю. Сегодня отложили [заседание], естественно, она не может явиться, ей предписано соблюдать самоизоляцию", - сказал Пашков.

Павликова находится под домашним арестов. Всего по делу "Нового величия" проходят десять жителей Москвы. Их обвиняют в участии в экстремистском сообществе. Фактически молодые люди общались на политические темы в Telegram-чате и встречались офлайн. Человека, который предложил ребятам объединиться в организацию и разработал устав, считают сотрудником спецслужб. При этом две государственные экспертизы заключили, что в листовках и программе движения нет призывов к экстремизму.

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