Миронов хочет, чтобы из-за пандемии у северян "не сгорел" льготный отпуск

Лидер справедливороссов в Государственной думе Сергей Миронов рассказал о новой законодательной инициативе, предусматривающей сохранение за жителями Крайнего Севера право на оплачиваемую поездку в отпуск в 2021 году. Суть проблемы в том, что северянам оплачивают дорогу на такую поездку из бюджета только раз в два года, а нынешним летом по причине пандемии коронавируса у многих из них запланированный отдых может сорваться или уже сорвался.

"Не надо экономить на людях, живущих в самых суровых климатических и природных условиях. Неиспользованные средства, которые были предусмотрены на компенсации этого года, должны не назад в кубышку уйти, а послужить тем, кому они предназначены. Пусть и на год позже", - убежден политик.

Эсеры будут добиваться внесения своих поправок в нормативные акты таким образом, чтобы они распространились и на работающих людей, и на пенсионеров.