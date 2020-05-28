В петербургской акции в поддержку Азара принял участие велосипед

Полиция отправила в автозаки уже 9 человек за время проведения одиночных пикетов на Невском проспекте 28 мая, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Акция посвящена протесту против ареста журналиста "Новой газеты" Ильи Азара и его задержанных позже коллег.

Активисты выходят с плакатами "Одиночный пикет - не преступление", "Прогулки по графику, а поправки поскорее", а также с распечатанным сообщением из Twitter задержанного 28 мая главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова: "Задержаны по указу Собянина".

Как уже рассказывал ЗАКС.Ру, в автозаках оказались, в частности, пресс-секретарь петербургского движения "Весна" Софья Уляшева, а также член ТИК №10 с правом решающего голоса Эльвира Камарова. Среди новых задержанных - сторонник Либертарианской партии Владимир Василенко. Когда полицейские отправляли его в автозак, за активиста вступился прохожий. Молодой человек напомнил полиции о том, что следует держать дистанцию и упрекнул правоохранителей за то, что они трогают задержанного. После словестной перепалки прохожего тоже отправили в автозак.

Полиция предупреждает собравшихся на Невском проспекте, что они нарушают постановление правительства Петербурга о запрете массовых мероприятий. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов напоминают всем о необходимости носить маску.

Поучаствовал в акции протеста и чей-то велосипед. На нем был размещен плакат "Прекратите произвол". Один из полицейских пытался выяснить, чье это транспортное средство, затем, не найдя ответа, сорвал плакат.

Ранее с плакатом в поддержку задержанных коллег к станции метро "Гостиный двор" выходил журналист "Эха Москвы в Петербурге" Арсений Веснин.

Напомним, Тверской суд Москвы арестовал на 15 суток журналиста "Новой газеты" Илью Азара за одиночный пикет в поддержку основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. В защиту коллеги выступили московские журналисты. Они решили выйти с пикетами к зданию МВД на Петровке, 38. Практически сразу после старта акции начались задержания. В автозаки отправились главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов, журналисты "Эха Москвы" Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр, главред издания "Такие дела" Анастасия Лотарева и другие.

София Саттарова