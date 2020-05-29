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Поправки в Конституцию

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9:26

Роспотребнадзор и ЦИК рекомендуют провести голосование по изменению Конституции на улице

фото ЗакС политика Роспотребнадзор и ЦИК рекомендуют провести голосование по изменению Конституции на улице

Роспотребнадзор и Центризбирком полагают, что плебисцит по внесению корректив в Конституцию следует провести на открытом воздухе, разместив избирательные участки под навесами на улице, об этом известили сразу несколько СМИ - "Коммерсант", "Ведомости" и РБК. Кроме того, чтобы избежать образования очередей, процесс следует растянуть на несколько дней, уверены в ведомствах.

В превентивных целях важно заранее продумать схему размещения людей на открытых участках. Важно также организовать санитарные зоны и специальные кабинки для голосования для граждан, у которых выявят повышенную температуру либо иные "говорящие" о наличии простуды симптомы.

В Роспотребназдоре заявили о необходимости проведения голосования в течение нескольких дней: тогда избиркомы будут приглашать людей выборочно - по территориальному признаку. Де юре дата плебисцита всё равно будет одна и та же, а дополнительные дни зачтутся как дни досрочного голосования.

Напомним, общероссийский плебисцит по внесению изменений в Конституцию должен состояться либо 1, либо 8 июля, о чем сообщали ранее "Ведомости".

Власти не могут конкретизировать дату, так как "коронавирусная" ситуация в регионах по-прежнему остается не стабильной.

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