Активиста Иванкина задержали за пикет у Гостиного двора в поддержку Азара

Полицейские задержали у Гостиного двора активиста Павла Иванкина, сообщает "Северо-Запад. МБХ медиа".

Иванкин вышел в пикет в поддержку арестованного на 15 суток за одиночный пикет спецкора "Новой газеты" Ильи Азара и задержанных за такие же акции журналистов и депутатов. На маске Иванкина была надпись с призывом отпустить Азара.

Тем временем задерживают активистов, которые вышли на такие же пикеты в Москве к зданию МВД, передает "МБХ медиа". Уже задержали муниципального депутата Юлию Галямину, активистов Елену Филину, Кирилла Гончарова, Андрея Морева и Владислава Неймара. До этого задержали депутата Мосгордумы Сергея Митрохина.

Накануне Тверской суд Москвы арестовал Илью Азара на 15 суток за одиночный пикет в поддержку основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. После этого в Москве и Петербурге журналисты и активисты вышли в одиночные пикеты. В Москве задержали 13 человек, в Петербурге – девять. После этого московская полиция призвала горожан воздержаться от акций протеста, сославшись на указ о режиме повышенной готовности из-за эпидемии коронавируса.