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15:40

В Москве задержали 12 участников пикетов в поддержку Ильи Азара

фото ЗакС политика В Москве задержали 12 участников пикетов в поддержку Ильи Азара

 

В Москве полицейские задержали 12 участников одиночных пикетов в поддержку арестованного спецкорреспондента "Новой газеты" Ильи Азара, сообщает "Новая газета".

В автозак попали муниципальные депутаты Юлия Галямина, Андрей Морев, Елена Русакова, Елена Филина, бывшие кандидаты в Мосгордуму Кирилл Гончаров, Сергей Цукасов, адвокат Евгений Сваровский и другие. Первым задержанным стал активист Константин Фокин: он сидел на тротуаре без плаката. Полиция требует от присутствующих разойтись, заявляя, что в Москве действует режим повышенной готовности, и акция незаконна.

Аналогичные пикеты продолжаются в Петербурге. На них задержали активистов Павла Иванкина и Максима Леонова, сообщает "МБХ медиа".

Накануне Тверской суд Москвы арестовал Илью Азара на 15 суток за одиночный пикет в поддержку основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. После этого 27 мая в Москве и Петербурге журналисты и активисты вышли в одиночные пикеты. В Москве задержали 13 человек, в Петербурге – девять. 

 

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