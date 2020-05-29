Пикетчик приковал себя цепью к дорожному знаку - полиция его задержала

Сторонник Либертарианской партии России (ЛПР) Иван Керенский встал в одиночный пикет у Гостиного двора, приковав себя цепью к дорожному знаку, сообщил пресс-секретарь ЛПР Денис Луговский. Керенский выступил против задержаний журналистов и активистов за одиночные пикеты. Луговский заявил, что полицейские разрезали цепь и задержали пикетчика.

Также в автозак отправились еще два общественника, выступивших с одиночными пикетами у станции метро "Гостиный двор" - активисты движения "Весна" Владимир Василенко и Иван Остапчук, сообщил Луговский.

Ранее во время аналогичной акции в Петербурге задержали руководителя регионального Штаба Навального Ирину Фатьянову. Днем за пикеты в 28 отделение полиции отправились четыре человека. Акции против задержаний за одиночные пикеты проходят в Москве и Петербурге второй день подряд. Активиста Василенко задерживали на акции у Гостиного двора и 28 мая.

Фото: Денис Луговский