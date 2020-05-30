Возле здания столичного МВД продолжаются задержания пикетчиков: в автозаке - профессор и активисты

Намерения москвичей выразить недовольство арестом журналиста Ильи Азара и преследованием создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова пресекаются на корню дежурящими возле здания МВД на Петровке, 38, правоохранителями.

Некоторое время назад борцы с преступностью задержали активиста Леонида Драбкина и профессора Высшей школы экономики, экс-члена президентского Совета по правам человека Илью Шаблинского.

Обновлено в 15:50.

"ОВД-Инфо" передает, что в полицейский воронок увели ещё двоих человек - Мурата Мукашева и Елизавету Лошак. Молодому человеку при этом жестко заломили руки.

Задержания продолжаются: в руки в правоохранителям попали активисты Глеб Матвеев, Олег Невидомый и участница движения "Гражданское общество" Мила Земцова.

Ранее сегодня аналогичная участь постигла ещё четырех граждан, двое из которых были муниципальными депутатами.

Вчера, 29 мая, в Петербурге у Гостиного двора прошла акция солидарности с Москвой: в автозаки угодили шесть человек. Подробнее о мероприятии - в материале ЗАКС.Ру.