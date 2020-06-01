"Жириновцы" внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о пособиях для домохозяек

Представители думской фракции ЛДПР предлагают коллегам по парламенту изучить их новый законопроект, предполагающий введение пособий для домохозяек, установленных на уровне МРОТ, информирует ТАСС.

Размер ежемесячной выплаты депутаты считают резонным закрепить на уровне 12 130 рублей (текущий МРОТ), а претендовать на господдержку смогут те семьи, в которых размер среднедушевого дохода членов не превышает двукратную величину прожиточного минимума. При этом получить пособие сможет только один человек - неважно, мужчина это или женщина.

"Это несложная социально-экономическая логика. Сегодня централизованно вводятся обусловленные и объяснимые пандемией меры, направленные на регулирование рынка занятости. Но они носят все же временный и вынужденный характер, а домохозяйства постоянны. Не нужно недооценивать их востребованность. Постоянное ежемесячное пособие в сфере домохозяйств укрепит социальную стабильность в обществе вне зависимости от любой „короны"", - рассказал о задумке депутат Ярослав Нилов.

В свою очередь в правительстве законопроект "жириновцев" не поддержали, указав, в частности, на то, что в нем не прописаны источники финансирования пособий, что напрямую противоречит требованиям Бюджетного кодекса РФ.