Московские врачи прибыли в Псковскую область со "специфическими" средствами от COVID-19

В городскую больницу Пскова прибыла "коронавирусная" помощь в лице столичных специалистов, которые привезли с собой лекарства и средства индивидуальной защиты, передает "Интерфакс".

По словам зампреда областного комитета здравоохранения Дениса Сачкова, медики доставили в учреждение большое количество масок, одноразовых костюмов и бахил.

Кроме того, отметил Сачков, столичные врачи захватили с собой "специфические" средства "для лечения именно коронавирусной инфекции, которые применяются не только в России, но и во всем мире, и которые прошли клинические испытания".

Всего в Псковскую область было направлено семеро специалистов, среди которых - инфекционисты, анестезиологи, рентгенологи и пульмонологи, а также медсестра-анестезист.

Руководит миссией врач-хирург НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Олег Черныш.