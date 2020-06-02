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10:36

Число зараженных коронавирусом в России превысило 423 тысячи человек

фото ЗакС политика Число зараженных коронавирусом в России превысило 423 тысячи человек

В России за последние сутки зафиксировано 8863 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших выросло до 423 741, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В Петербурге прибавилось 376 заболевших, в общей сложности заразились 16689 человек. В Ленобласти зафиксировано 53 новых случая, всего заболели 2928 человек. 

В Новгородской области заболели еще 77 человек (всего 1430), в Архангельской – 56 (всего 2124), Калининградской – 54 (всего 1607). В Коми прибавился 41 заболевший (всего 1393), в Мурманской области – 32 (3296), в Вологодской – 27 (всего 919), Псковской – 23 (всего 950). В Карелии заразились еще 8 человек (всего 453), Ненецком автономном округе – 1 (всего 74).

За минувший день от болезни скончались 182 человека, в общей сложности умерли 5037 пациентов с коронавирусом в России. Выздоровели 186 985 человек, из них 11 108 – за последние сутки.

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