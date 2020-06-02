Фельгенгауэр и Плющев пожаловались в СК на задержание во время пикетов в поддержку Азара

Журналисты радиостанции "Эхо Москвы" Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев обратились в Следственный комитет с заявлением из-за задержания на пикетах в поддержку спецкорреспондента "Новой газеты" Ильи Азара, сообщает "Апология протеста".

Фельгенгауэр и Плющев пожаловались на задержание 29 мая. В тот день они выполняли редакционное задание, освещая одиночные пикеты у здания МВД на Петровке, 38. Они соблюдали социальную дистанцию при работе, носили защитные маски и перчатки, как требуют предписания мэрии во время эпидемии коронавируса, при них были журналистские удостоверения, но их задержали. В жалобе Фельгенгауэр и Плющев указали на воспрепятствование журналистской деятельности и просят проверить законность действий полицейских.

Жалоба касается задержания журналистов 29 мая, за день до этого их задержали как участников пикетов. Плющев после второго задержания в разговоре с "МБХ медиа" выразил мнение, что это могла быть наводка и попытка проучить журналистов за выход с плакатами.

"Видимо, поняв, что мы уходим, кто-тол дал команду именно нас задержать, потому что у нас стали требовать редакционное задание, хотя ни у кого из коллег его не требовали. Нас задержали прямо целенаправленно. Я думаю, просто кто-то хотел попортить нам нервы за то, что вчера мы попортили нервы им", - рассказал Плющев.

Уже несколько дней в Москве и Петербурге продолжаются пикеты в поддержку Азара. Спецкорра "Новой газеты" арестовали на 15 суток за пикет в поддержку создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. Мосгорсуд отложил рассмотрение апелляционной жалобы на арест Азара до 5 июня.