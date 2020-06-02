Суд Якутска признал законным принудительное помещение шамана Габышева в психбольницу

Якутский горсуд удовлетворил иск психоневролгического диспансера о принудительной госпитализации шамана Александра Габышева, сообщает "Правозащита Открытки".

По словам адвокатов, срок госпитализации в иске не установлен.

В поддержку шамана высказалась мэр Якутска Сардана Авксентьева на своей странице во "ВКонтакте". Она раскритиковала преследование, подчеркнув, что обществу не нравится "избирательная карательность в отношении одного человека с несчастной судьбой".

"На мой взгляд, сегодня в якутском правосудии может возродиться практика, когда с формулировкой "переоценка личности" любого человека могут направить на принудительное лечение. Каждый из нас, уверена, знает пару-тройку таких в городе", - отметила мэр.

Габышева задержали 12 мая после того, как его дом взяли штурмом бойцы ОМОН. Перед этим к шаману несколько раз приходили люди, представлявшиеся медработниками, и собирались взять у него биоматериал для теста на коронавирус.

Габышев с лета 2019 года шел пешком в Москву, намереваясь "изгнать Путина". Он собирается провести некий "очищающий" обряд у стен Кремля. В сентябре его задерживали, он находился под подпиской о невыезде по делу по ч. 1 ст. 280 УК РФ (призывы к экстремистской деятельности). Позже он возобновил поход, но в декабре его задержали в Якутии. Свой путь он намеревался продолжить весной.