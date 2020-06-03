С 5 июня петербургские храмы станут открытыми для прихожан

Петербургские храмы откроют свои двери для прихожан 5 июня и станут работать в специальном "санитарном" режиме, сообщает пресс-служба Смольного. Такое решение принял губернатор Александр Беглов в ходе онлайн-совещания с главным санитарным городским врачом Наталией Башкетовой и главами конфессий.

Администрация храмов должна будет регулярно дезинфицировать контактные поверхности и проводить проветривание залов. В свою очередь, верующие должны будут облачаться в маски и перчатки, пользоваться антисептиком для рук и держать социальную дистанцию в полтора метра.

В помещения площадью менее 400 кв. метров допускается нахождение не более одного человека на площади 4 кв. метров.

Пожилым людям настоятельно не рекомендуется посещать религиозные сооружения, но это не является категорическим запретом.

Напомним, что храмы удалось на период пандемии закрыть после некоторых трений между Смольным и РПЦ. Сопротивление митрополии довольно быстро, по крайней мере в публичной плоскости, сошло на нет.

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