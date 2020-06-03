Главу петербургского "Альянса учителей" Кена отпустили с подпиской о невыезде

Лидер петербургского отделения профсоюза "Альянс учителей" Даниил Кен сообщил ЗАКС.Ру, что после допроса в управлении судебных приставов Выборгского района ему избрали меру пресечения - подписка о невыезде. По его словам, в его отношении возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении судьи (ч.2 ст.297 УК РФ) из-за публикации на его странице в социальной сети.

- Вся эта история связана с публикацией на моей странице "ВКонтакте" прошлого лета: когда меня сняли с выборов, появилась запись критического характера о судье Николаевой Выборгского районного суда, - рассказал Кен.

Он отметил, что не знает причин возбуждения дела через год после появления записи. По его мнению, это может быть связано со стандартной работой сотрудников главного управления по противодействию экстремизму.

- Спустя почти год какой-то "эшник" мониторил сеть интернет, увидел признаки состава преступления, написал рапорт. Дело ведет управление судебных приставов, я не знаю, почему именно они этим занимаются, - отменил председатель профсоюза.

Он также предположил, что толчком к возбуждению дела могла стать "чья-то персональная обида". Еще один вариант - попытка не допустить его нового участия в выборах, отметил Кен. Он подчеркнул, что не знает точно, попадает ли его статья под новое законодательство, которое запрещает избираться людям, признанным виновным по определенным статьям УК и КоАП.

Кен напомнил, что при обыске у него изъяли все носители информации: ноутбуки, флешки и другое. По его мнению, приставы забрали технику для определения, с какого устройства опубликована запись о судье. Также правоохранительные органы отправили или планируют отправить запрос во "ВКонтакте", рассказал Кен.

С 2014 по 2019 год Даниил Кен являлся муниципальным депутатом МО "Морские ворота". В 2019 году он выдвинулся в мундепы МО "Светлановское", но суды несколько раз снимали его с выборов. Кандидат не успел до дня голосования доказать свое право избираться муниципальным депутатом в Горсуде.

София Саттарова