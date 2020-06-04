Невзоров: До голосования по поправкам коронавирус перевели в разряд "подпольщиков"

Усилившаяся агитация, призывающая россиян голосовать 1 июля голосовать за поправки в Конституцию, вдохновила публициста Александра Невзорова на новую метафору. Он вспомнил о том, что исторически Россия - страна "подпольная" и революционная и что теперь в нелегальном положении оказался коронавирус, любое появление которого на авансцене нарушает нужную Кремлю атмосферу перед голосованием: "ему запретили, конечно, громко чавкать гражданами, но с главной роли его пока убрали". По сведениям Невзорова, крупным СМИ и отдельным знаменитостям приказано до поры до времени обходить тему пандемии стороной.

"До парада и поправок вирус не муссировать, ничего не нагнетать, хрипы умирающих не транслировать, про маски не долдонить, смерти с перекошенным лицом в эфире не пересчитывать и всяких буквосочетаний типа ИВЛ избегать. Но это пока рекомендация. А вот всяких губернаторов, которые сильно увлеклись, всерьез увлеклись битвой с вирусом и взялись за различную фигню типа организации койко-мест в городах, – вот их сейчас за уши вытаскивают из этой, больше не актуальной темы и ориентируют на парад и на обнуление", - рассказал он в авторской радиопрограмме.

При этом, констатирует Невзоров, нельзя говорить о коренном изменении ситуации с заболеваемостью к лучшему. В свою очередь, агитационные ролики, вышедшие в последнее время и посвященные поправкам в основной закон, он считает максимально "тупыми" и "фальшивыми". Более того, предрекает журналист, они еще сыграют с властью дурную шутку, поскольку "идиот не должен заподозрить, что его считают идиотом".

Голосование по поправкам в Конституцию, главной из которых считают, но при этом не афишируют, это продление президентских сроков Владимира Путина до 2036 года, состоится в экспериментальном формате. Места для голосования не ограничатся привычными участками, постоянно будет проходить дезинфекция, а "надомникам" не нужно будет утруждать себя письменными объяснениями насчет того, почему они решили голосовать именно в таком формате.