В Псковской области в отделении Пенсионного фонда зафиксирована вспышка COVID-19

В отделении Пенсионного фонда, расположенного в городе Острова Псковской области, выявили очаг распространения коронавирусной инфекции: причем, как отметил глава региона Михаил Ведерников, это уже третья вспышка заболевания в данном муниципалитете.

"В очагах инфицировано 253 человека, плюс количество контактных, число получается большим", - отчитался управленец в ходе совещания регионального оперштаба, не уточнив, впрочем, точного количества заразившихся.

Эпидемиологическая ситуация в районе остается достаточно напряженной, отметил Ведерников, однако вполне контролируемой.

"Несколько раз за неделю мы выходили на антирекорды из-за отработки очагов. Необходимо на всех производствах строго соблюдать необходимые меры. Все вспышки связаны с нарушением правил по организации работы. Если бы более ответственно подходили к организации работы и охране здоровья, то мы бы уже вышли на плато", - уверен глава региона.

Ранее коронавирус обнаружили на "Великолукском мясокомбинате", в Моринском психоневрологическом интернате и в одной из районных администраций.

По состоянию на 5 июня на территории Псковской области официально выявлено 1163 случая заражения COVID-19.