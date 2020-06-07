Министр из правительства Калининградской области заразилась коронавирусом

В Калининградской области выявили коронавирус у еще одного члена местного правительства. Это министр сельского хозяйства Наталья Шевцова, передает ТАСС со ссылкой на региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

"Заболевание у нее протекает в легкой форме, она находится в инфекционном стационаре и проходит курс лечения", - гласит официальное сообщение.

Ранее в июне инфекцию тоже в легкой форме подхватила коллега Шевцовой Елена Дятлова.

Всего в Калининградской области с начала пандемии зарегистрировали 1776 коронавирусных пациентов. В 29 случаях заражение привело к смерти.