В Мурманской области начался второй этап снятия "антивирусных" ограничений

Начиная с сегодняшнего дня, 8 июня, в Мурманской области стартовал второй этап отменя введенных ранее "коронавирусных" ограничений, проинформировали в региональном оперативном штабе.

Действующие запреты сохраняются лишь в муниципалитетах, где по-прежнему наблюдаются высокие темпы распространения инфекции: Апатиты, Кировск, Мончегорск, Мурманск, Кольский район и ЗАТО Североморск.

Вне обозначенных населенных пунктов отныне разрешается развозная торговля, могут открыться солярии, сауны, бани, фитнес-центры и иные спортобъекты. Возвращаются к привычному функционированию детские сады.

В некоторых муниципалитетах отменяются ограничения на передвижение. Открываются на въезд и выезд Териберка и Ура-Губа. Жители Оленегорска могут покинуть город.

Напомним, по состоянию на 7 июня в Мурманской области зафиксировано 3530 случаев заражения COVID-19, при этом излечились 2477 граждан.

Очаги распространения инфекции были ранее выявлены на региональных градообразующих предприятиях.