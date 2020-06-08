С 9 июня в Москве отменяются пропускной режим, самоизоляция и график прогулок

Руководитель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков оповестил, что начиная с завтрашнего дня, 9 июня, в столице упраздняется режим пропусков, отменяются обязательная самоизоляция и график прогулок, передает ТАСС.

"Кафе откроются с 16 июня, летние веранды", - добавил Ремчуков.

Накануне ряд СМИ известили, что в ближайшее время в столице произойдет ряд "антивирусных" изменений - в частности, речь шла об отмене пропусков.

Источники "Русской службы Би-би-си" прогнозировали, что летние кафе смогут начать функционировать уже с 15 июня, а с 22-го числа общепиту разрешат пускать посетителей и во внутренние помещения.

Строгие ограничения были введены в Москве в марте.