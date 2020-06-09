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12:05

Власти Ленобласти заготовили 33 тонны санитайзера для голосования по Конституции

фото ЗакС политика Власти Ленобласти заготовили 33 тонны санитайзера для голосования по Конституции

Руководство Ленобласти отчиталось, что заготовило все необходимые средства индивидуальной защиты граждан для проведения общероссийского плебисцита по внесению изменений в Конституцию, информирует пресс-служба правительства региона.

В частности, для участников процесса приобретено 33 тонны санитайзера. Всех голосующих обеспечат масками, перчатками и одноразовыми ручками. На входе в помещения организуют температурный контроль, везде установят антисептики для рук.

Сами участки обещают ежечасно дезинфицировать. Членов комиссий превентивно протестируют на COVID-19.

"Меры по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности ленинградцев будут строго соблюдаться также и при подаче заявлений граждан о голосовании по месту нахождения, которое началось 5 июня", - уведомили в правительстве Ленобласти.

На данный момент региональный избирком прорабатывает вопрос об организации участков для голосования на улице, как того требовал ЦИК.

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