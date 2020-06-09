Даудов обошел Макарова в медиарейтинг глав региональных парламентов

Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров за май 2020 года опустился со второй на третью строчку в рейтинге председателей законодательных органов регионов России по версии "Медиалогии".

Его обошел глава парламента Чеченской республики Магомед Даудов. Первое место по-прежнему занимает председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Отметим, что спикер Заксобрания Ленобласти Сергей Бебенин за месяц поднялся на 21 строчку и стал в рейтинге седьмым.

Списки "Медиалогии" составляются на основе частоты упоминаний того или иного публичного лица в средствах массовой информации. До марта в течение длительного времени Макаров занимал первую строчку в этом медиарейтинге. С конца марта из-за коронавируса заседания Заксобрания Петербурга проводятся без журналистов и не устраиваются еженедельные брифинги Макарова.

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