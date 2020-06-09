В Архангельской области "коронавирусные" ограничения сохранят как минимум до 14 июня

Власти Архангельской области приняли решение продлить режим "антивирусных" ограничений минимум до 14 июня, проинформировал врио главы региона Александр Цыбульский.

"Обсуждать вопрос поэтапного снятия ограничительных мер мы сможем, когда тенденция к стабилизации ситуации станет устойчивой", - объяснил управленец.

По состоянию на 9 июня в регионе официально зарегистрировано 3217 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых 1503 - в Северодвинске, где большинство заболевших - работники градообразующих предприятий.

Всего излечились 897 больных, а скончались 10 граждан, подхвативших COVID-19 (согласно данным федерального оперативного штаба).