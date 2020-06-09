У здания администрации президента задерживают пикетчиков

Столичная полиция задерживает молодых людей, вставших в одиночные пикеты к дверям президентской администрации, передает "МБХ Медиа".

Активисты протестуют против предыдущих задержаний манифестантов, которые относят себя к сообществу так называемых "бессрочников" и которые протестовали в центре Москвы 5-6 июня. На тех акциях участники поддерживали арестованного на тот момент журналиста Илью Азара, которого выпустили из спецприемника в воскресенье утром.

Примечательно, что среди участников акций прошлой недели были замечены экс-фигуранты так называемого "московского дела", например, Самариддин Раджабов.