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18:56

У приезжающих в Петербург туристов не будут проверять справку о наличии COVID-19

фото ЗакС политика У приезжающих в Петербург туристов не будут проверять справку о наличии COVID-19

Приезжающим в город на Неве туристам не надо будет иметь при себе справку об отрицательном тесте на коронавирус, известили в региональном управлении Роспотребнадзора, пишет "Петербургский дневник".

Согласно распоряжению премьера Михаила Мишустина, туристический сезон в России стартует с 1 июля. В связи с этим Роспотребнадзор и опубликовал рекомендации для представителей отрасли о том, как следует работать в период снятия "антивирусных" ограничений.

Пробы по-прежнему будут брать только у граждан, прибывающих в Петербург на спецрейсах: кроме того, их также будут отправлять на принудительный двухнедельный карантин.

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