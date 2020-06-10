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Муниципал

13:46

На депутатов МО "Ульянка" составили протоколы о нарушении антикоронавирусного режима

фото ЗакС политика На депутатов МО "Ульянка" составили протоколы о нарушении антикоронавирусного режима

Муниципальных депутатов МО "Ульянка" Павла Кондрашова и Никиту Кириллова отпустили из отделения полиции № 1 вскоре после завершения заседания Законодательного собрания Петербурга. Об этом ЗАКС.Ру рассказал Кондрашов.

Их задержали перед началом заседания за одиночные пикеты у входа в Мариинский дворец. Мундепы стояли с плакатами "Никешин, руки прочь от Ульянки" и "2021 год без Никешина", имея в виду депутата ЗакСа от "Единой России" Сергея Никешина.

На обоих задержанных составили протоколы по статье 8.6.1 городского закона об административных правонарушениях (нарушение требований, направленных на обеспечение режима повышенной готовности). Дела по таким протоколам рассматривают не суды, а чиновники комитета по вопросам законности.

Напомним, недовольство муниципалов связано с иском о роспуске их совета, с которым выступила помощница депутата Никешина. Депутаты подозревают, что единоросс хочет вернуть МО "Ульянка" под свой контроль перед выборами 2021 года. При этом другие депутаты, пропускающие заседания совета, упрекают руководство муниципалитета в бездеятельности и заявляют, что совет необходимо распустить.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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