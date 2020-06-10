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Муниципал

10:21

У Мариинского дворца задержали пикетировавших депутатов МО "Ульянка"

фото ЗакС политика У Мариинского дворца задержали пикетировавших депутатов МО "Ульянка"

Полиция задержала муниципальных депутатов МО "Ульянка" Павла Кондрашова и Никиту Кириллова, которые утром 10 июня поочередно стояли в одиночном пикете у Мариинского дворца перед началом заседания Законодательного собрания Петербурга.

Мундепы держали в руках плакаты "Никешин, руки прочь от Ульянки" и "2021 год без Никешина". Ранее они заявляли, что депутат ЗакСа от "Единой России" Сергей Никешин оказывает влияние на жизнь совета, в котором на муниципальных выборах победила оппозиция, а его помощница подала иск о роспуске органа местного самоуправления "Ульянки".

Кондрашов рассказал ЗАКС.Ру, что их увезли в 1 отдел полиции. По его словам, полицейские сказали задержанным, что те нарушили постановление правительства Петербурга № 121 о режиме повышенной готовности в связи с распространением коронавируса.

Напомним, иск помощницы Никешина Марии Мартынюк о роспуске местного совета МО "Ульянка" Кировский районный суд рассмотрит в начале апреля. Мартынюк утверждает, что совет более трех месяцев совет вопреки Уставу заседал без кворума. Кондрашов ранее заявил, что это не так, хотя группы депутатов от "Единой России" и КПРФ уже пропустили сразу несколько заседаний подряд.


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