Петербуржцев оштрафовали на 17 млн рублей за прогулки в парках в мае

В Петербурге в среднем каждый день составляют по 200 протоколов за нарушение запрета на посещение парков, скверов, детских площадок, с начала мая петербуржцев оштрафовали за это на 17 млн рублей, передает "Интерфакс" со ссылкой на комитет по вопросам законности.

Только за понедельник, 8 июня, было составлено 270 протоколов по ст. 8.6.1 Закона Санкт-Петербурга (нарушение режима повышенной готовности): в тот день была теплая погода. За 9 июня, когда был ливень с грозой, в отношении нарушителей по этой статье составили 140 протоколов. Практически все они касаются нарушений запретов на посещение парков, скверов и детских площадок.

Штраф за нарушение ограничений составляет от 4 до 5 тысяч рублей. Всего с мая было выписано штрафов на 17 млн рублей.

В Петербурге начал действовать первый этап отмены ограничений, введенных в марте из-за эпидемии коронавируса. При этом 8 июня главный санитарный врач Наталия Башкетова заявила, что пока не следует спешить с дальнейшим снятием ограничений, поскольку город к этому не готов. Тем не менее, губернатор Александр Беглов уже спросил петербуржцев, какие ограничения стоит снять в первую очередь.

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