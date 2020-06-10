Беглов спросил у петербуржцев, какие ограничения по коронавирусу снять в первую очередь

Губернатор Петербурга Александр Беглов на своей странице во "ВКонтакте" опубликовал опрос, в котором спросил петербуржцев, какие объекты стоит открыть в первую очередь при снятии ограничений, установленных в рамках борьбы с коронавирусом.

Беглов предложил пользователям написать в комментариях "свои приоритеты в порядке убывания". Под разными номерами в таблице записаны учреждения соцзащиты населения, детские сады, зоопарки, театры, библиотеки, музеи, детские комплексы, спортплощадки, фитнес-центры, бассейны, салоны красоты, каршеринг, рестораны, кафе, ЗАГСы и другие. В комментариях петербуржцы чаще всего упоминают салоны красоты, детские сады и требуют открыть парки, которых в списках пока нет.

В Петербурге начал действовать первый этап отмены ограничений, введенных в марте из-за эпидемии коронавируса. При этом 8 июня главный санитарный врач Наталия Башкетова заявила, что пока не следует спешить с дальнейшим снятием ограничений, поскольку город к этому не готов.

24 июня в городах России решено провести парад Победы. На следующий день начнется досрочное голосование по поправкам в Конституцию, которое завершится 1 июля. Источники различных СМИ утверждали, что коронавирусные ограничения в Москве могли ослабить по просьбе чиновников из администрации президента: якобы чтобы россияне могли "выдохнуть", прийти на парад Победы и сделать голосование более оптимистичными. ЗАКС.Ру опросил депутатов, могут ли в Петербурге ослабить ограничения из-за важных государственных мероприятий, - парламентарии разошлись во мнениях.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.