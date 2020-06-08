Антивирусные ограничения на пути к поправкам

Петербург пока не готов к снятию коронавирусных ограничений, считают в региональном Роспотребнадзоре, но губернатор Александр Беглов заявил о скором объявлении поэтапного плана по отмене запретов. От ряда мер уже можно и отказаться, считают некоторые представители "Единой России" и добавляют, что ослабление карантинного режима не может быть связано с парадом Победы и голосованием по поправкам в Конституцию. Оппозиционеры же заявляют, что именно это и является причиной снятия ограничений.

Причины и следствия

Мэр Москвы Сергей Собянин 8 июня сообщил, что в столице начинают снимать установленные из-за коронавируса ограничения. С 9 июня отменяют пропускной режим, разрешают работу каршеринга, общественных организаций и других компаний. Следующий этап - 16 июня - возобновят деятельность музеи, стоматологии, а с 23 июня - организации общественного питания и многое другое. При этом только в конце мая Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня, а еще 4 июня заявлял, что полностью вернуться к прежнему образу жизни можно будет еще нескоро - через год.

24 июня же в городах России решено провести парад Победы. На следующий день начнется досрочное голосование по поправкам в Конституцию, которое завершится 1 июля.

"Открытые медиа" со ссылкой на источники сообщили, что Собянин мог ускорить снятие ограничений по просьбе чиновников из администрации президента. Они якобы заявили о необходимости дать россиянам "выдохнуть", прийти на парад Победы и сделать голосование более оптимистичными, пересказывает издание слова источника из Кремля.

Опрошенные ЗАКС.Ру петербургские депутаты разделились во мнении - связаны ли послабления с назначенными важными государственными мероприятиями. Представители "Единой России" в Законодательном собрании города Сергей Соловьев и Анатолий Дроздов не считают, что снятие ограничений происходит из-за приближающихся праздника или плебисцита. Дроздов заявил, что парад Победы - это святое, а для обеспечения безопасности здоровья людей во время голосования Центральная избирательная комиссия приняла все необходимые меры.

Глава ЦИК Элла Памфилова 2 июня рассказала, что на избирательных участках у всех людей будут замерять температуру - если она окажется повышенной, то человека отведут голосовать в специальную комнату. Также на входе в участок планируется выдавать маски с перчатками, а главное правило всего голосование - соблюдение дистанции в два метра, заявила Памфилова.

Депутат ЗакСа от "Яблока" Борис Вишневский в разговоре с ЗАКС.Ру отметил, что сам факт принятия мер предосторожности Центризбиркомом показывает осознание организаторами голосования по Конституции, что его проведение опасно. Ни его, ни парад в сложившейся ситуации с коронавирусом лучше не проводить, считает Вишневский:

- Я считаю совершенно ненужной и вредной затею организовывать военный парад во время эпидемии. И, мягко говоря, неразумна идея проводить какие-либо голосования в такой эпидемиологической ситуации сколько бы мер предосторожности там ни принималось.

С ним согласен беспартийный депутат ЗакСа Максим Резник. По его мнению, отмена ограничительных мер напрямую связана с желанием президента Владимира Путина провести голосование по поправкам в Конституцию.

- Все это преступление против жизни и здоровья граждан. Я уж не говорю, что это преступление против народовластия. Я говорил, что обнуление сроков означает обнуление права народа на власть. В целом это (снятие запретов - прим ЗАКС.Ру) с 1 июля связано. В Петербурге, я думаю, ситуация хуже, чем в Москве, потому что мы идем следом, и мы не вышли ни на какое плато, - считает Резник.

По его мнению, никакого отношения к спаду эпидемии послабления в Москве и возможные подобные меры в Петербурге не имеют. Ради проведения голосования власти готовы пожертвовать народом, считает Резник.

Нельзя сбросить маски

В принятии многих мер в период эпидемии Петербург следовал за Москвой. В частности, 7 мая в столице заявили об обязательном ношении масок в общественных местах, в тот же день вице-губернатор Северной столицы Евгений Елин сообщил о планах властей города ввести аналогичные меры. При этом, в Петербурге так и не ввели пропускной режим, который обязателен для москвичей до 9 июня.

В настоящий момент неясно, как скоро петербургские власти начнут отказываться от оставшихся ограничений, которые приняли из-за распространения коронавируса. Оперштаб Петербурга утром 8 июня заявил, что за сутки в городе выявлено 326 новых случаев заражения коронавирусом, а выздоровели за это же время 156 человек. Руководитель регионального Роспотребнадзора Наталия Башкетова сообщила "Интерфаксу", что город пока не готов к дальнейшим послаблениям. Член Межведомственного координационного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции и вице-спикер ЗакСа Анатолий Дроздов сообщил ЗАКС.Ру, что пока совет не проводил совещание по вопросу снятия ограничений. Он напомнил, что от части из них город уже отказался. В частности, с 8 июня разрешена работа непродуктовых магазинов площадью не более 400 кв.м.

Дроздов добавил, что решение о всех мерах принимает все же губернатор Петербурга Александр Беглов на основе данных от всех подразделений.

Глава города же вечером 8 июня заявил о подготовке плана по возвращению Петербурга к привычной жизни.

- Вместе с Роспотребнадзором работаем над перспективным планом по снятию ограничений. В ближайшие дни озвучим перечень поэтапных шагов по нормализации жизни, - сказал губернатор в эфире "Радио России".

По мнению члена "Единой России" и вице-спикера ЗакСа Сергея Соловьева, в Петербурге уже можно начинать жить обычной жизнью. Больничных коек достаточно и ситуация для пятимиллионного города не критична, поделился своими размышлениями с ЗАКС.Ру Соловьев. Он считает, что скорее всего в ближайшее время запреты в Петербурге начнут снимать. По его словам, врачи-профессионалы уже заявили, что вирус погибает при температуре выше +20 градусов. В Петербурге же 8 июня уже было около +28 градусов, отметил Соловьев.

Глава фракции Партии роста в ЗакСе Оксана Дмитриева отметила в разговоре с ЗАКС.Ру, что Петербург продолжает отставать от Москвы на две недели по числу заболевших. Влияет на количество коронавирусных больных и то, насколько жесткими были меры по предотвращению распространения инфекции, считает депутат.

- Еще есть один момент, может, я не права, я математик, а не вирусолог: чем жестче карантин, тем более быстрый выход в плато. У нас все-таки была менее жесткая система ограничений, - заявила Дмитриева в разговоре с ЗАКС.Ру.

Она считает, что к снятию ограничений надо подходить осторожно. С ней согласен депутат "Справедливой России" в ЗакСе, более 30 лет проработавший хирургом-онкологом Александр Егоров. Он заявил ЗАКС.Ру, что ограничения надо снимать медленно.

- Все меры послабления должны быть постепенными, на мой взгляд. Ни в коем случае не увязывать ослабление этих мер с предстоящим голосованием и предстоящим парадом Победы. Здесь надо найти золотую середину. Если мы подгоняем под мероприятия, то мы можем добиться худшего итога, тем более, что Петербург не включили в дистанционное голосование, - считает Егоров.

По его мнению, можно разрешить петербуржцам старше 65 лет гулять в парках. При этом, отметил депутат, необходимо продолжать носить маски и перчатки в магазинах, транспорте и других местах скопления людей.

Мнение о том, что средства индивидуальный защиты все еще требуется использовать, разделяют Анатолий Дроздов и депутат ЗакСа от "Яблока" Борис Вишневский. Последний заявил, что был бы рад снятию абсурдных, по его мнению, ограничений, таких как запрет на прогулки в парке. Отказываться же от всех мер нельзя, уверен "яблочник".

- На сегодняшний день, насколько мне известно, у нас примерно одно и то же количество людей ежедневно выписывается и госпитализируется. В больницах, опять же насколько я знаю, сохраняется, скажу аккуратно, очень непростая обстановка. И, как мне кажется, те ограничения, которые действительно разумны, их надо сохранять, а те, которые избыточны, их давно нужно было отменить, - заявил Вишневский.

София Саттарова

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