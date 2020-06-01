Путин подписал указ о голосовании по поправкам в Конституцию 1 июля

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию на 1 июля, сообщает пресс-служба Кремля.

"Определить 1 июля 2020 года в качестве даты проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации", - говорится в тексте указа.

В документе также говорится, что решение принято, учитывая "складывающуюся санитарно-эпидемиологическую обстановку и необходимость обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции".

1 июня Путин одобрил предложение главы ЦИК Эллы Памфиловой назначить датой голосования 1 июля. Этот день будет объявлен выходным.