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Поправки в Конституцию

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1 июня, 17:16

День голосования по поправкам в Конституцию объявят выходным

фото ЗакС политика День голосования по поправкам в Конституцию объявят выходным

День общероссийского голосования по поправкам в Конституцию – 1 июля – объявят выходным, передает РИА "Новости" со ссылкой на сопредседателя рабочей группы Павла Крашенинникова. 

По словам Крашенинникова, голосование пройдет с 25 июня по 1 июля. В Кремле подтвердили, что 1 июля будет выходным днем.

Ранее президент Владимир Путин одобрил предложение главы ЦИК Эллы Памфиловой провести голосование 1 июля. "Добро" дала и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Изначально голосование должны были провести в апреле, но отложили из-за эпидемии коронавируса. 

 

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