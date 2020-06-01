День голосования по поправкам в Конституцию объявят выходным

День общероссийского голосования по поправкам в Конституцию – 1 июля – объявят выходным, передает РИА "Новости" со ссылкой на сопредседателя рабочей группы Павла Крашенинникова.

По словам Крашенинникова, голосование пройдет с 25 июня по 1 июля. В Кремле подтвердили, что 1 июля будет выходным днем.

Ранее президент Владимир Путин одобрил предложение главы ЦИК Эллы Памфиловой провести голосование 1 июля. "Добро" дала и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Изначально голосование должны были провести в апреле, но отложили из-за эпидемии коронавируса.