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Поправки в Конституцию

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16:45

Путин решил провести голосование по поправкам Конституцию 1 июля

фото ЗакС политика Путин решил провести голосование по поправкам Конституцию 1 июля

Президент России Владимир Путин во время совещания 1 июня одобрил предложение главы Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой провести общероссийское голосование по Конституции 1 июля. По словам главы государства, это подходящая дата.

В частности, с юридической точки зрения, считает Путин, 1 июля является "безупречным" выбором - как раз за месяц и необходимо назначить плебисцит. Люди смогут "вернуться к поправкам" и определить свое отношение к ним, отметил президент. Также в течение месяца удастся выстроить работу в рамках сложившейся ситуации с коронавирусом.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова согласилась с главой страны и заявила, что месяц - это как раз два инкубационных периода. Она добавила, что ЦИК хорошо продумал процесс проведения голосования с соблюдением всех мер безопасности по сохранению здоровья людей.

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