В Смольном допустили открытие торговых центров Петербурга в конце июля

Торговые центры в Петербурге откроются в последнюю очередь, вероятно, в конце июля, заявил в эфире телеканала "78" глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик.

"Торговые центры будут открываться в последнюю очередь. Я думаю, что это конец июля", - сказал Соловейчик.

По его словам, арендаторам и владельцам торговых центров предоставят налоговые льготы. Владельцы распространят эти льготы на арендаторов, пояснил чиновник. Он добавил, что Смольный проследит за тем, чтобы на предпринимателей не оказывалось давление.

В Петербурге начал действовать первый этап отмены ограничений, введенных в марте из-за эпидемии коронавируса. При этом 8 июня главный санитарный врач Наталия Башкетова заявила, что пока не следует спешить с дальнейшим снятием ограничений, поскольку город к этому не готов, а 11 июня этот же тезис повторила представитель агентства Ольга Смелова.

Накануне губернатор Александр Беглов опубликовал опров, в котором спросил горожан, какие объекты стоит открыть в первую очередь при снятии ограничений. Чаще другого петербуржцы упоминали в комментариях детские сады, салоны красоты и парки.

На 11 июня в Петербурге известно о почти 20 тысячах случаях заражения коронавирусом.

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