18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

14 июня, 18:00

Эргашев: Более 80% "коронавирусных" коек в Петербурге заняты

фото ЗакС политика Эргашев: Более 80% "коронавирусных" коек в Петербурге заняты

Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев, курирующий сферу здравоохранения, дал актуальный комментарий относительно пандемии коронавируса, и признал, что ситуация в городе тяжелая. Свою оценку он подкрепил статистическими данными.

"Коэффициент распространения - около 0,8, пандемия еще до конца не пошла на спад. Количество [свободного] коечного фонда в среднем за последнюю неделю составляло около 18%. Это говорит о том, что нам зачастую определенного количества коек недостаточно", - произнес чиновник в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

По его сведениям, в последнее время ежедневно поступает в больницы с симптомами коронавируса и выписывается из них примерно одинаковое число людей (около 500). При этом, утверждает Эргашев, в Петербурге одна из лучших в стране ситуация с количеством тестов на наличие инфекции.

С начала пандемии в городе, по официальным данным, зарегистрировали 20 561 случай заражения COVID-19. В 256 случаях наступил летальный исход. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
14 июня, 18:00 Эргашев: Более 80% "коронавирусных" коек в Петербурге заняты

14 июня, 17:09 Прокуратура изучает обстоятельства столкновения двух самолетов в "Пулково"

14 июня, 16:30 Активисты создали зону отдыха на Воскресенской набережной

14 июня, 15:40 Беглов доволен петербургскими донорами крови

14 июня, 15:00 "Президент отдает от себя очень существенную часть полномочий": Путин не понимает критики поправок

14 июня, 14:02 Белковский представил психологический анализ российской коррупции

14 июня, 13:10 Жители Юго-Запада жалуются на "постапокалипсис" из-за появившейся свалки

14 июня, 12:20 Временный госпиталь в "Ленэкспо" снова затопило

14 июня, 11:30 Патриарх Кирилл освятил храм Вооруженных сил

14 июня, 10:45 Еще у 8835 россиян подтвердилась коронавирусная инфекция

13 июня, 18:00 Социолог Юдин: Изучение нарушений на голосовании по поправкам отнимет семь лет

13 июня, 17:05 Кац вызвал Навального на дебаты - обсудить тактику голосования по поправкам

13 июня, 16:24 Единороссы выдвинули врио главы Архангельской области Цыбульского на осенние выборы

13 июня, 16:00 Семья погибшего в ДТП водителя не приняла ни извинений, ни денег от Михаила Ефремова

13 июня, 14:54 Шульман: Голосование по поправкам будет большим продленным позорищем

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru