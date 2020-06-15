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16:32

Защитники Шиеса намерены дежурить возле станции "до последнего чоповца"

фото ЗакС политика Защитники Шиеса намерены дежурить возле станции "до последнего чоповца"

Активисты, занимающие протестный лагерь около станции Шиес и протестующие против строительства здесь "экотехнопарка", заявили о том, что пока не собираются покидать своего "опорного пункта". Несмотря на то, что объект в июне исключили из списка приоритетных для инвестиций, экозащитники не верят, что борьба на этом остановилась и не уйдут отсюда раньше "до последнего чоповца" (цитата активистки Людмилы Власовой). Об актуальных настроениях в стане демонстрантов написало издание "МБХ Медиа Северо-Запад", поговорив с постояльцами палаточного лагеря.

Протестующие также поделились плохим для власти прогнозом на предстоящие осенью выборы губернатора региона.

"На сегодняшний день „Единая Россия" настолько испортила о себе мнение, что поддержки у Цыбульского не будет. Даже если официально закроют проект — они слишком долго врали, обманывали, прессовали народ. После такого тяжело поменять отношение", - отметил активист Николай Викторов.

Напомним, что противостояние застройщика и местных жителей тянется с конца 2018 года. Защитники Шиеса регулярно создавали проблемы подрядчику с доставкой топлива на строящийся полигон. Работы не ведутся уже несколько месяцев.

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