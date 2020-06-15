18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

17:53

Романов добивается расследования аварии в "Пулково"

фото ЗакС политика Романов добивается расследования аварии в "Пулково"

Столкновение 14 июня двух пассажирских самолетов на взлетно-посадочной полосе в "Пулково" побудило петербургского депутата из Госдумы Михаила Романова обратиться к руководителям Генпрокуратуры и Следственного комитета. По мнению политика, ситуацию вообще никто не контролировал, и только чудом удалось избежать трагедии.

"Будь удар крыла Boeing, где расположены топливные баки, по хвосту Airbus чуть сильнее, беды было бы не избежать. С учетом того, что в тот момент на взлетном поле находилось несколько самолетов, у каждого из которых на борту примерно по 20 000 литров горючего и по 50 пассажиров, - столкновение двух самолетов мог бы оказаться смертельным", - считает Романов.

В обращении к главе СК Александру Бастрыкину он интересуется, что именно сделало аварию возможной - плохая инфраструктура аэропорта, низкая квалификация персонала или техническое состояние транспорта. Генерального прокурора Игоря Краснова Романов просит проверить дееспособность аварийных служб "Пулково".

Отметим, что в происшествии никто не пострадал.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
20:20 Новая школа в Пушкине появится на территории бывших огородов

19:50 Навальный нашел объяснение новому уголовному делу против себя

19:28 В СПбГУ учредили стипендию имени Людмилы Вербицкой

18:59 Вишневский пожаловался в ЦИК на принуждение к голосованию по поправкам

18:50 Диабет, гипертония, атеросклероз: в Смольном рассказали о новых жертвах COVID-19

18:32 В Новгородской области самоизоляция перестала быть обязательной

18:27 COVID-19 вынудил молодых петербуржцев обращаться за кредитами чаще чем обычно

18:04 Муниципал: Совет "Острова Декабристов" собрался в новом составе и отменил решения единороссов

17:53 Романов добивается расследования аварии в "Пулково"

17:51 На Навального завели дело о клевете из-за высказывания о ветеране ВОВ

17:36 Суд оставил в силе решение Минюста о признании ФБК иноагентом

17:21 В Мурманской области за терроризм на 12 лет осудили женщину

16:59 В Петербурге - новая волна эвакуаций судов

16:59 В Москве таксист ранил в перестрелке двоих полицейских

16:40 Кто ответит за выборы?

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru