Романов добивается расследования аварии в "Пулково"

Столкновение 14 июня двух пассажирских самолетов на взлетно-посадочной полосе в "Пулково" побудило петербургского депутата из Госдумы Михаила Романова обратиться к руководителям Генпрокуратуры и Следственного комитета. По мнению политика, ситуацию вообще никто не контролировал, и только чудом удалось избежать трагедии.

"Будь удар крыла Boeing, где расположены топливные баки, по хвосту Airbus чуть сильнее, беды было бы не избежать. С учетом того, что в тот момент на взлетном поле находилось несколько самолетов, у каждого из которых на борту примерно по 20 000 литров горючего и по 50 пассажиров, - столкновение двух самолетов мог бы оказаться смертельным", - считает Романов.

В обращении к главе СК Александру Бастрыкину он интересуется, что именно сделало аварию возможной - плохая инфраструктура аэропорта, низкая квалификация персонала или техническое состояние транспорта. Генерального прокурора Игоря Краснова Романов просит проверить дееспособность аварийных служб "Пулково".

Отметим, что в происшествии никто не пострадал.