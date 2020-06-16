ЦИК не будет спрашивать с членов избиркомов справок об отсутствии COVID-19 перед голосованием по Конституции

В Центризбиркоме решили не проверять наличие отрицательных тестов на коронавирус у членов избирательных комиссий перед голосованием по изменению Конституции, информирует "Коммерсант".

Согласно обновленным рекомендациям, выпущенным ЦИК, членов избиркомов будут обследовать только "при возникновении необходимости, обусловленной эпидемиологической ситуацией, в соответствии с предписаниями главных государственных врачей" каждого региона.

Изначально ЦИК планировал допустить до процесса только членов комиссий, сдавших анализы на COVID-19. Однако в регионах оказались не готовы к масштабным тестированиям ввиду отсутствия дополнительных денег на эти цели.

Кроме того, в рекомендациях ЦИК смягчили требования к организации уличного голосования, допустив возможность его проведения лишь в "ряде случаев".

Голосование за обновление Конституции состоится 1 июля. Главной поправкой, невзирая на замалчивание ее в распространяемых агитационных роликах, принято считать обнуление президентских сроков Владимира Путина, в настоящее время находящегося на четвертом.

К бойкоту голосования призывали уже множество как провластных, так и оппозиционных сил. Нежелание участвовать в плебисците разделяют, к примеру, "Яблоко", "Левый фронт" и Алексей Навальный вместе с единомышленниками.