Коммунисты подали иск в ВС РФ, требуя признать недействительным указ Путина о плебисците

Депутаты Мосгордумы от фракции КПРФ Евгений Ступин и Олег Шереметьев, политолог Валерий Соловей и юрист Сергей Бочаров обратились с иском в Верховный суд РФ, требуя признать нелегитимным указ Владимира Путина о проведении общероссийского плебисцита по поправкам в Конституцию 1 июля.

"Причина - каждый день умирают десятки, иногда сотни людей от непобежденного вируса. Проводить голосование в таких условиях - преступление. Отмена указа Путина спасет многие жизни", - оповестил Ступин подписчиков в Facebook.

Ранее аналогичный иск в ВС РФ подал москвич Геннадий Рудяк.

Пока неизвестно, будут ли заявления приняты к производству.

Голосование по обновлению Основного закона страны состоится 1 июля. Главной поправкой, невзирая на замалчивание ее в распространяемых агитационных роликах, принято считать обнуление президентских сроков Владимира Путина, в настоящее время находящегося на четвертом.