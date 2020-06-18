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18 июня, 15:53

Макаров поддержал "прогрессивные изменения" Трудового кодекса

фото ЗакС политика Макаров поддержал "прогрессивные изменения" Трудового кодекса

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров прокомментировал изменения в Трудовой кодекс, которых хотят добиться новым законопроектом его авторы - в том числе, глава Совфеда Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Документ предусматривает прописывание в федеральном кодексе трех типов удаленной занятости - временной, комбинированной и постоянной - и дает им четкие определения. По мнению петербургского политика, эти коррективы назрели и пришлись вовремя, поскольку на рынок труда серьезно повлияла продолжающаяся пандемия коронавируса. Макаров отмечает, что перевод все большего числа сотрудников на "удаленку" во многих случаях оказался выгодным для работодателей, однако выступает за максимально понятное уточнение прав и обязанностей граждан при такой форме трудовых отношений.

"Вирус уйдет, а наиболее прогрессивные формы цифровой экономики останутся с нами. Новая реальность требует новых подходов. Необходимо более четко прописать в законе права и обязанности таких "удаленных" работников, режим их работы и систему оплаты, юридические аспекты взаимоотношений с работодателем. Даже в дистанционном режиме необходимо обеспечить соблюдение всех базовых положений Трудового кодекса", - подчеркнул спикер ЗакСа.

По оценке Макарова, у города хороший потенциал для внедрения самых современных типов занятости, и его однопартийцы-единороссы уже готовят свои предложения в этом направлении.


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