Александру Шестуну продлили арест до конца сентября

Городской суд подмосковного Подольска до 23 сентября пролонгировал срок содержания в СИЗО экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна, оповестила "МБХ медиа" его супруга Юлия.

"Самого Александра Шестуна в суд не доставили: в „Матросской тишине", где он в данный момент содержится, до сих пор действует режим карантина. Однако его подключили посредством видеоконференцсвязи", - уточнила детали прошедшего заседания Юлия Шестун.

Адвокаты вновь ходатайствовали о переводе бывшего чиновника под домашней арест из-за угрозы подхватить COVID-19 в СИЗО, однако судья постановила, что в изоляторе не зафиксировано высокого риска заражения.

Не так давно семья Шестуна записала очередное видеообращение Владимиру Путину, в котором попросила отпустить отца домой как минимум на время пандемии. С аналогичной просьбой к суду обращались также известные правозащитники, однако тогда судья всё прошение отклонил.

Семья Шестуна уже не единожды обращалась в видеоформате к Путину, призывая президента обратить внимание на тяготы их отца.

С середины 2018 года бывший управленец проходит по уголовному делу о многомиллионных махинациях с земельными участками, настаивая на том, что дело против него полностью сфабриковано.