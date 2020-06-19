Защита Егора Жукова обжаловала его приговор в кассационном суде

Защита студента ВШЭ Егора Жукова подала в кассационный суд жалобу на приговор по его делу, передает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Леонида Соловьева.

По словам Соловьева, адвокат просят отменить "все принятое" судом по Жукову и "признать его, наконец, невиновным". Ранее в мае защита также обратилась с жалобой на приговор Жукову в Европейский суд по правам человека, настаивая на политической мотивированности его дела.

Егор Жуков приговорен к трем годам условно по обвинению в призывах к экстремистской деятельности. Поводом стали видео на YouTube-канале Жукова с рассуждениями о методах ненасильственного протеста.