"Лучше перебдеть": В Смольном обозначили обязательное условие для открытия ТЦ

Городской вице-губернатор Евгений Елин подтвердил заявление градоначальника Александра Беглова о том, что для перехода к очередному - третьему - этапу отмены "антивирусных" ограничений необходимо, чтобы в больницах освободились не менее 50% коек, передает "Коммерсант".

Вице-губернатор напомнил, что после планового открытия торговых центров в Ленобласти моментально произошла вспышка заболевания коронавирусом.

"То же самое было в Сингапуре. Лучше перебдеть, чем скорбеть и соболезновать", - уверен Елин.

На сегодняшний день, согласно официальным данным комитета по здравоохранению, в Петербурге заняты порядка 10,5 тысяч инфекционных коек из имеющихся 12 тысяч.

Начиная с понедельника возобновил работу каршеринг и открылись городские санатории.

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