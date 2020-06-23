НКО и муниципалов не будут лишать возможности делегировать кандидатов в омбудсмены Петербурга

Законодательное собрание Петербурга на заседании 23 июня приняло во втором чтении проект нового закона о региональном уполномоченном по правам человека. Депутаты приняли несколько поправок в документ.

В частности, по предложению автора инициативы, единоросса Дениса Четырбока за органами местного самоуправления и правозащитными общественными организациями сохранили возможность выдвигать своих кандидатов в омбудсмены. Ранее количество субъектов выдвижения было ограничено губернатором, депутатами и депутатскими группами.

Таким образом, правом выдвигать своих представителей будут лишены непарламентские партии. В последние годы этой возможностью пользовались только "Коммунисты России".

Лидер ЛДПР в ЗакСе Павел Иткин предложил дать полномочие выдвижения в омбудсмены и парламентским фракциям, однако его поправку не приняли. Также депутатское большинство не одобрило поправки представителей фракции "Яблоко" Бориса Вишневского и Михаила Амосова. Первый предложил прописать в законе, что в компетенцию омбудсмена входит защита фундаментальных прав человека. Амосов, в частности, заявил о необходимости документально зафиксировать необходимость присутствия представителей органов власти на общественных слушаниях с участием уполномоченного. Единороссы ответили, что эти предложения, хоть и не прописаны в тексте законопроекта напрямую, предусмотрены другими нормативно-правовыми актами.

Также были приняты поправки Четырбока, регламентирующие право омбудсмена на внеочередное выступление в ЗакСе и работу общественных приемных и общественного совета при уполномоченном.

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