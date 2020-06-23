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13:35

Желудков стал новым главой КСП

фото ЗакС политика Желудков стал новым главой КСП

Законодательное собрание Петербурга на заседании во вторник, 23 июня, избрало новым руководителем Контрольно-счетной палаты города Константина Желудкова, ранее работавшего в этом органе аудитором.

Его кандидатуру во втором туре голосования поддержали 37 депутатов. Также на пост главы КСП претендовал другой аудитор Юрий Шутов. Его поддержали три депутата. Кандидатура главы администрации МО "Петровский" Александра Томова отсеялась после первого тура голосования.

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров поблагодарил за совместную работу Вадима Лопатникова, руководившего КСП с 2007 по 2020 год. Желудкова председатель городского парламента попросил быть готовым к заказным статьям и "заказным постам" в свой адрес.

Желудков учился в Военно-космической академии имени Можайского в начале 1990-х, когда там преподавал Макаров. Во времена губернаторства Валентины Матвиенко он работал сначала заместителем председателя комитета по спорту, а затем главой Петроградского района. В августе 2011 года после акции лимоновцев у администрации района он обвинил присутствовавших на ней журналистов в попытке поджечь памятник Петру I. 

Желудков ушел из городской администрации на следующий день после инаугурации Полтавченко. Это была первая отставка при новом губернаторе. Около года он работал сначала в компании "Спецстрой России", а затем в Министерстве обороны, после чего осенью 2012 года стал аудитором КСП.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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