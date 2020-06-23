Московского мундепа Филину оштрафовали за пикет в поддержку Азара

Таганский суд Москвы оштрафовал муниципального депутата столицы Елену Филину на 20 тысяч рублей за одиночный пикет в поддержку спецкорреспондента "Новой газеты" Ильи Азара у здания МВД, передает "МБХ медиа".

Филиной вменили нарушение ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение правил проведения акции) после ее выхода в одиночный пикет 29 мая. "Все абсолютно стандартно так же, как и по другим пикетчикам, которые выходили в тот день", - пояснил адвокат Григорий Червонный.

Ранее суд оштрафовал задержанных в тот же день других участников пикетов: зампредседателя столичного "Яблока" Кирилла Гончарова и мундепов Андрея Морева и Елену Русакову. Сумма штрафов также составила 20 тысяч рублей каждому.

Пикеты в поддержку Азара прошли после того, как журналиста отправили под арест на 15 суток за пикет в поддержку основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. Пикетчиков задерживали в Москве и Петербурге каждый раз, когда они выходили с плакатами. В основном полицейские ссылались на запрет на проведение массовых мероприятий в период ограничений по коронавирусу.