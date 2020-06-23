Оппозиционные партии надеются на членов избиркомов, а не на наблюдателей

Оппозиционные партии Петербурга по-разному подошли к направлению своих представителей в наблюдатели на голосование по поправкам в Конституцию: кто-то зашел через Москву, кто-то - советовал идти через некоммерческие организации. В одном партии сошлись - надеются они больше на членов избирательных комиссий, чем на наблюдателей, перспективы регистрации которых еще неясны.

Наблюдение на голосовании по поправкам в Конституцию занимается Общественная палата. Все желающие должны пройти в ведомстве регистрацию и получить направление на тот или иной избирательный участок. Партии высказывались против такой процедуры, желая самостоятельно, как на выборах, создавать собственный пул наблюдателей. Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заверила, что никаких препятствий для партийных представителей не будет и попросила политические организации направить своих наблюдателей в палату.

Общественная палата Петербурга 19 июня сообщила ЗАКС.Ру, что набрала уже более 10 тысяч наблюдателей. Среди них представители "Единой России", сообщили в ведомстве. Там же уточнили, что только с этой партией подписали необходимое соглашение.

Федеральное руководство коммунистов соглашение с палатой не подписывало, напомнила ЗАКС.Ру руководитель КПРФ в Петербурге Ольга Ходунова. Она пояснила, что подобные вопросы взаимодействия решаются на уровне Центрального комитета, поэтому реготделение собственных договоренностей с петербургской палатой не заключало. На приближающемся голосовании коммунисты Петербурга больше надеются на своих членов избирательных комиссий, уточнили руководитель КПРФ в городе.

- В индивидуальном порядке желающие этим вопросом (регистрацией в качестве наблюдателей - прим. ЗАКС.Ру) занимаются. Мы проводим ряд представителей, чтобы понимать, что происходит, но контролировать мы будем через наших членов участковых комиссий, - заявила Ходунова.

Она добавила, что представители КПРФ также есть и во всех остальных избирательных комиссиях города. Всего у коммунистов порядка тысячи членов избиркомов, сообщила Ходунова.

Руководитель регионального отделения Партии роста Павел Швец сообщил ЗАКС.Ру, что в наблюдатели политическая организация никого не направляла. Всех желающих партия уже включила в участковые избирательные комиссии, заявил Швец:

- Непонятная процедура назначения наблюдателей через Общественную палату. Зачем это все усложнять, если мы тех людей, которые хотели во всем участвовать, в прошлом году включили в члены УИКов.

По словам главы петербургского "Яблока" Екатерины Кузнецовой, их партия предложила всем желающим регистрироваться наблюдателями напрямую в Общественной палате Петербурга или пройти через некоммерческие организации с помощью "Наблюдателей Петербурга". Само же "Яблоко" с Общественной палатой не взаимодействует - в соответствии с решением федерального руководства, отметила Кузнецова. По ее словам, партия больше надеется на членов избирательных комиссий. Они точно будут на участках, чего пока нельзя сказать о наблюдателях, сообщила глава "яблочников" в Петербурге.

- Потому что те из наших партийцев, которые пытались напрямую на сайте Общественной палаты зарегистрироваться, пока не получили ни ответа, ни привета. Никто ничего не прислал, - заявила Кузнецова.

Также регистрироваться напрямую в Общественной палате своих сторонников призвала и "Справедливая Россия", рассказала ЗАКС.Ру член совета реготделения партии Кристина Черемных. Она уточнила, что для этого эсеры подготовили специальную памятку.

- Мы полностью расписали механизм, как подавать документы. Там гораздо проще напрямую в Общественную палату людям [зарегистрироваться], чем через партию, поскольку надо совет собирать, проводить голосование, делать выписки из протокола, прикладывать документы. Человеку, чтобы подать [заявление] напрямую требуется всего три документы: копия паспорта, согласие быть наблюдателем и заполнить табличку со сведениями о кандидате, - сообщила Черемных.

По ее словам, такой способ проще и безопаснее для здоровья. Она уточнила, что заявление в ОП должны были подать около 30 человек. Централизованно же партия работает со своими членами участковых комиссий, заявила Черемных. Она отметила, что часть людей отказались работать на голосовании, но основная часть членов УИК от эсеров все же примет участие в организации плебисцита.

Заместитель координатора по идеологии петербургского отделения ЛДПР Максим Стецура сообщила ЗАКС.Ру, что их партия направила списки своих наблюдателей в Общественную палату России. В Петербурге желание понаблюдать за голосованием изъявили около 200 либерало-демократов, заявил Стецура. Он отметил, что пока реготделение не может точно сказать, сколько в итоге человек от ЛДПР будет наблюдателями на голосовании.

- На данный момент мы не понимаем, каким образом люди будут направлены в участковые комиссии и будут ли они вообще туда направлены. Это вызывает у нас большие опасения и непонимание. Мы будем уточнять, узнавать… Мы, к сожалению, не контролируем этот процесс, как обычно это происходит на выборах, когда мы спокойно направляем людей в нужные участковые комиссии, - сказал Стецура.

Он отметил, что в Петербурге у ЛДПР и Общественной палаты "не установлен хороший контакт". Никакого ответа от ведомства по статусу наблюдателей от партии не поступало, добавил замкоординатора по идеологии.

София Саттарова

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