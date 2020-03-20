Памфилова попросила партии направить своих наблюдателей на голосование

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на заседании 20 марта заявила, что наблюдателей на голосование могут направить все политические и общественные силы. По ее словам, она уже обратилась ко всем общественным движениям и партиям, имеющим наблюдательский корпус.

- Прошу направить, делегировать своих наблюдателей. И мы во взаимодействии с Общественной палатой гарантируем, что никаких искусственных фильтров для этого не будет, поскольку мы наоборот заинтересованы создать максимально благоприятные условия для этих наблюдателей, - заявила глава ЦИК.

При этом она добавила, что нужны именно наблюдатели, а не “надзиратели”. Наблюдатели, по ее мнению, отстаивают гарантированные Конституцией права. Они действуют в интересах российского общества, отметила Памфилова. Она добавила, что у надзирателей другие цели.

- В чем основная задача наблюдателей и нас с вами? Не допустить, предотвратить возможные злоупотребления, которые могли бы смазать или дискредитировать процесс голосования. А чем занимаются надзиратели? Это как стервятник, дождаться, даже иногда спровоцировать то или иное нарушение, зафиксировать его для того, чтобы потом трубить на всех площадках проводя те или иные псевдоисследования и экстраполируя и домышляя какие-то несуществующие факты, - считает Памфилова.

Напомним, организацией наблюдением на голосовании занимается Общественная палата. Оппозиционные партии Петербурга направили обращение Памфиловой с просьбой наделить парламентские партии правом назначать наблюдателей на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию. Под обращением подписались глава «Справедливой России» в городе Марина Шишкина, руководитель регионального отделения ЛДПР Юрий Ломакин, а также главы отделений «Яблока» Екатерина Кузнецова и КПРФ Ольга Ходунова. Вместе с ними требование подписал беспартийный депутат Законодательного собрания Максим Резник.

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