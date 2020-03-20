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Поправки в Конституцию

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11:59

Памфилова попросила партии направить своих наблюдателей на голосование

фото ЗакС политика Памфилова попросила партии направить своих наблюдателей на голосование

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на заседании 20 марта заявила, что наблюдателей на голосование могут направить все политические и общественные силы. По ее словам, она уже обратилась ко всем общественным движениям и партиям, имеющим наблюдательский корпус. 

- Прошу направить, делегировать своих наблюдателей. И мы во взаимодействии с Общественной палатой гарантируем, что никаких искусственных фильтров для этого не будет, поскольку мы наоборот заинтересованы создать максимально благоприятные условия для этих наблюдателей, - заявила глава ЦИК.

При этом она добавила, что нужны именно наблюдатели, а не “надзиратели”. Наблюдатели, по ее мнению, отстаивают гарантированные Конституцией права. Они действуют в интересах российского общества, отметила Памфилова. Она добавила, что у надзирателей другие цели.

- В чем основная задача наблюдателей и нас с вами? Не допустить, предотвратить возможные злоупотребления, которые могли бы смазать или дискредитировать процесс голосования. А чем занимаются надзиратели? Это как стервятник, дождаться, даже иногда спровоцировать то или иное нарушение, зафиксировать его для того, чтобы потом трубить на всех площадках проводя те или иные псевдоисследования и экстраполируя и домышляя какие-то несуществующие факты, - считает Памфилова.

Напомним, организацией наблюдением на голосовании занимается Общественная палата. Оппозиционные партии Петербурга направили обращение Памфиловой с просьбой наделить парламентские партии правом назначать наблюдателей на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию. Под обращением подписались глава «Справедливой России» в городе Марина Шишкина, руководитель регионального отделения ЛДПР Юрий Ломакин, а также главы отделений «Яблока» Екатерина Кузнецова и КПРФ Ольга Ходунова. Вместе с ними требование подписал беспартийный депутат Законодательного собрания Максим Резник


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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